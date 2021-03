Scuola a distanza in situazioni eccezionali. Bianchi: “La variante inglese ha modificato radicalmente il quadro precedente” (Di giovedì 4 marzo 2021) “La variante inglese ha modificato radicalmente il quadro precedente: colpisce anche i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche più piccoli. E’ chiaro che di fronte a questa che voglio credere sia l’ultima battaglia dobbiamo essere tutti uniti”. E’ quanto ha detto a Radio Anch’io e a La Stampa il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a proposito del rischio chiusura degli Istituti (leggi l’articolo). “In questo periodo – ha aggiunto il ministro dell’Istruzione – le scuole non sono mai state chiuse: bisogna iniziare ad aggiungere, fare dei percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno ma con percorsi individuali. Gli insegnanti sono presenti fino al 30 giugno per tutte le attività della Scuola. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) “Lahail: colpisce anche i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche più piccoli. E’ chiaro che di fronte a questa che voglio credere sia l’ultima battaglia dobbiamo essere tutti uniti”. E’ quanto ha detto a Radio Anch’io e a La Stampa il ministro dell’Istruzione, Patrizio, a proposito del rischio chiusura degli Istituti (leggi l’articolo). “In questo periodo – ha aggiunto il ministro dell’Istruzione – le scuole non sono mai state chiuse: bisogna iniziare ad aggiungere, fare dei percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno ma con percorsi individuali. Gli insegnanti sono presenti fino al 30 giugno per tutte le attività della. ...

