Sciopero 8 marzo revocato: escluso il settore scuola. Nota (Di giovedì 4 marzo 2021) Il sindacato SI COBAS ha aderito all'invito della Commissione di garanzia ad escludere la scuola dallo Sciopero dell'8 marzo 2021 che si intende, quindi, revocato da tutte le sigle proponenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Il sindacato SI COBAS ha aderito all'invito della Commissione di garanzia ad escludere ladallodell'82021 che si intende, quindi,da tutte le sigle proponenti. L'articolo .

orizzontescuola : Sciopero 8 marzo revocato: escluso il settore scuola - pcibrescia : 8 Marzo - LA COMMISSIONE DI GARANZIA A CARRARMATO CONTRO IL DIRITTO DI SCIOPERO E CONTRO LE LAVORATRICI DELLA SCUOL… - ZonaRosaPisa : RT @NonunadimenoF: Partiamo da Noi. Essenziale è il nostro lavoro. Essenziale è il nostro sciopero. Sabato 6 marzo a Firenze assemblea pubb… - attilio_nicola : RT @nonunadimeno: #lottomarzo sciopero! Blocchiamo ogni attività in casa e al lavoro, in rete e in presenza. ??come fare per scioperare ht… - SassiLive : VERTENZA TRASPORTO PUBBLICO URBANO A POTENZA, UILTRASPORTI: CONFERMATO SCIOPERO DI 4 ORE PER L’8 MARZO DEI LAVORATO… -