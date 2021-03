Sci di fondo | Mondiali Oberstdorf 2021 | risultati e classifiche di tutte le gare

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ie ledeidi sci diin programma a, in Germania. Le prime medaglie della rassegna iridata sulle nevi tedesche saranno assegnate giovedì 25 febbraio con la prova sprint in cui tra i protagonisti attesi ci sarà anche l’azzurro Federico Pellegrino. Si conclude domenica 7 marco con la 50 km maschile. Giovedì 25 febbraio Sprint a tecnica classica maschile: oro Klaebo (Nor), argento Valnes (Nor), bronzo Taugboel (Nor) Sprint a tecnica classica femminile: oro Sundling (Swe), argento Falla (Nor), bronzo Lampic (Slo) Sabato 27 febbraio Skiathlon 7 km femminile: oro Johaug (Nor), argento Karlsson (Swe), bronzo Andersson (Swe) Skiathlon 15 km maschile: oro Bolshunov (Rsf), argento Krueger (Nor), bronzo Holund (Nor) Domenica 28 febbraio Team ...