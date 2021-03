Sci alpinismo, cinque medaglie per l’Italia nelle vertical race ai Mondiali 2021 di La Massana (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono proseguiti i Mondiali di sci alpinismo, in programma a La Massana (Andorra) fino a domenica 7 marzo: oggi erano in programma le gare nel format vertical race, e l’Italia ha raccolto altre cinque medaglie dopo tre di ieri nelle staffette e le sette di martedì nelle sprint, salendo a quota quindici. Di seguito i podi della terza giornata della rassegna iridata, divisi per categorie senior, espoir, junior e cadetti. I PODI DEL 4 MARZO Senior femminile 1. Axelle Gachet-Mollaret (FRA) 2. Victoria Kreuzer (SUI) 3. Tove Alexandersson (SWE) U23 femminile1. Giulia Murada (ITA)2. Giorgia Felicetti (ITA) 3. Laia Sebastià (AND) U20 femminile1. Samantha Bertolina (ITA) 2. Grace Staberg (USA) 3. Caroline Ulrich ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono proseguiti idi sci, in programma a La(Andorra) fino a domenica 7 marzo: oggi erano in programma le gare nel format, eha raccolto altredopo tre di ieristaffette e le sette di martedìsprint, salendo a quota quindici. Di seguito i podi della terza giornata della rassegna iridata, divisi per categorie senior, espoir, junior e cadetti. I PODI DEL 4 MARZO Senior femminile 1. Axelle Gachet-Mollaret (FRA) 2. Victoria Kreuzer (SUI) 3. Tove Alexandersson (SWE) U23 femminile1. Giulia Murada (ITA)2. Giorgia Felicetti (ITA) 3. Laia Sebastià (AND) U20 femminile1. Samantha Bertolina (ITA) 2. GStaberg (USA) 3. Caroline Ulrich ...

