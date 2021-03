Schwazer a Sanremo: “Vinto in tribunale, ora voglio essere giudicato dallo sport” (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “Io sono stato giudicato a Rio ma adesso voglio essere giudicato di nuovo dalla giustizia sportiva con i nuovi fatti in mano: ho perso una Olimpiade e diverse gare, non voglio perderne altre”. Lo ha detto Alex Schwazer, ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo per raccontare le sue emozioni dopo che il Gip di Bolzano ha archiviato le accuse di doping per non aver commesso il fatto e ha stabilito che c’è stata la manipolazione delle provette. “Ho vinto in tribunale, ma sono uno sportivo io vinco sul campo da gara e li ci tornerò”, ha aggiunto. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “Io sono stato giudicato a Rio ma adesso voglio essere giudicato di nuovo dalla giustizia sportiva con i nuovi fatti in mano: ho perso una Olimpiade e diverse gare, non voglio perderne altre”. Lo ha detto Alex Schwazer, ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo per raccontare le sue emozioni dopo che il Gip di Bolzano ha archiviato le accuse di doping per non aver commesso il fatto e ha stabilito che c’è stata la manipolazione delle provette. “Ho vinto in tribunale, ma sono uno sportivo io vinco sul campo da gara e li ci tornerò”, ha aggiunto.

LiaCapizzi : Il palco di Sanremo e l'enorme share tv non potranno mai compensare le sofferenze e gli incubi patiti da Alex Schwa… - LiaCapizzi : 'Ho vinto in tribunale ma da sportivo voglio vincere in gara, è lì che tornerò'. Alex Schwazer a Sanremo per racco… - HuffPostItalia : Sanremo 2021, Alex Schwazer: 'Dopo il tribunale voglio vincere sul campo' - IannacciStefano : RT @SkySport: Schwazer: 'Mia figlia mi vedrà all'Olimpiade' - Agenzia_Dire : #AlexSchwazer a #Sanremo21 ha raccontato le sue emozioni dopo che il Gip di Bolzano ha archiviato le accuse di dopi… -