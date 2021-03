Sardegna zona bianca | Solinas annuncia | “Da lunedì entra solo chi ha tampone negativo o vaccino fatto”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lae ha intenzione di conservare questo principio di normalità ancora per lungo tempo. Come? Introducendo l’obbligo diall’ingresso dell’isola. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione, Cristian, e la misura partirà dall’8 marzo. “Dase chi arriva ha già un certificato che attesti la negatività al virusnelle 48 ore prima dell’imbarco, una volta arrivato passerà da un percorso rapido e potrà uscire immediatamente dall’aeroporto – ha spiegato il governatore – Chi non abbia avuto l’opportunità di farlo deve dedicarci qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido, di quelli accreditati dall’Istituto superiore di sanità, e in pochi minuti avrà il suo risultato”. In caso di negatività, specifica ...

'A me sembra che tutta Italia, tranne la, si stia avvicinando a passi lunghi verso larossa '. La previsione sugli effetti del Coronavirus è dell'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, oggi consulente del presidente ...CAGLIARI. Subito i vaccini nelle scuole. Lo chiede alla Regione l'associazione nazionale presidi. "Come cittadini della prima regione inbianca - scrive la presidente dell'Anp Anna Maria Maullu - ci sentiamo orgogliosi della responsabilità che il popolo sardo ha dimostrato nel ...In Sardegna zona bianca e situazione attuale della pandemia portano la Regione a disporre dei controlli rigidi per gli ingressi entro breve ...Nella Sardegna prima Regione in zona bianca, da lunedì 8 marzo si dice addio alla Dad: le lezioni a scuola torneranno in presenza al 100%, anche per le scuole superiori.