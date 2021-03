Sardegna, entra solo chi è vaccinato o negativo al test (Di giovedì 4 marzo 2021) Dovrebbe essere firmata entro la settimana l’ordinanza per i test antigenici rapidi cui dovrà essere sottoposto chi arriva in Sardegna. E’ probabile che venga concordata col ministero della Salute,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021) Dovrebbe essere firmata entro la settimana l’ordinanza per iantigenici rapidi cui dovrà essere sottoposto chi arriva in. E’ probabile che venga concordata col ministero della Salute,...

