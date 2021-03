Sardegna, da lunedì si entra solo con tampone negativo o vaccinati (Di giovedì 4 marzo 2021) Per entrare in Sardegna servirà un tampone. Prima e unica regione bianca del Paese, farà scattare da lunedì controlli e regole anti-Covid. Il governatore Christian Solinas, adesso che la Sardegna è zona bianca, vuole fare il possibile perché resti tale ancora per molto tempo. tampone per entrare in Sardegna: le dichiarazioni di Solinas Chiunque vorrà entrare nell’isola dovrà sottoporsi a tampone rapido. Lo ha annunciato il governatore Solinas: «Da lunedì se chi arriva ha già un certificato che attesti la negatività al virus fatto nelle 48 ore prima dell’imbarco, una volta arrivato passerà da un percorso rapido e potrà uscire immediatamente dall’aeroporto. A chi non abbia avuto l’opportunità di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Perre inservirà un. Prima e unica regione bianca del Paese, farà scattare dacontrolli e regole anti-Covid. Il governatore Christian Solinas, adesso che laè zona bianca, vuole fare il possibile perché resti tale ancora per molto tempo.perre in: le dichiarazioni di Solinas Chiunque vorràre nell’isola dovrà sottoporsi arapido. Lo ha annunciato il governatore Solinas: «Dase chi arriva ha già un certificato che attesti la negatività al virus fatto nelle 48 ore prima dell’imbarco, una volta arrivato passerà da un percorso rapido e potrà uscire immediatamente dall’aeroporto. A chi non abbia avuto l’opportunità di ...

