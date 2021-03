“Sarà dura arrivare quarti” | il rendimento del Milan è preoccupante | l’involuzione è evidente FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 marzo 2021) La 25esima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte della classifica, in particolar modo da segnalare il passo falso del. La squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il pareggio contro l’Udinese, le ultime prestazioni dei rossoneri non sono state di certo all’altezza, l’unica partita positiva è stata quella all’Olimpico contro la Roma. Poi tante delusioni ed una classifica che è. Contro la squadra di Gotti è arrivato solo un pareggio, 1-1 il risultato finale: vantaggio siglato da Becao su errore di Donnarumma, nel finale il gravissimo errore di Larsen ed il rigore trasformato da Kessie. Le reazioni dai socialdi Matteo Bazzi / AnsaI tifosi delsono molto preoccupati dalin campionato della squadra, nelle ...