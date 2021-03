Sanremo Visto e Copiato: il make-up tutorial del look di Elodie in seconda serata (Di giovedì 4 marzo 2021) Anche questa volta la make-up artist Rita Fiorentino per la nostra rubrica «Sanremo Visto e Copiato» è riuscita a realizzare uno dei look più belli proposti sul palco del teatro Ariston. Lavoro di contouring e stratificazione di ombretti satinati sugli occhi, tutto nei toni metallici come il rame. Occhi da cerbiatta resi iconici da ciglia finte e sopracciglia arcuate, aperte, ben definite e spazzolate ad arte per ingrandire lo sguardo. Infine, labbra nude ed eyeliner allungato e sfumato. Questi i dettagli del trucco di Elodie, che ha affiancato Amadeus in seconda serata e ha stregato tutti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 marzo 2021) Anche questa volta la make-up artist Rita Fiorentino per la nostra rubrica «Sanremo Visto e Copiato» è riuscita a realizzare uno dei look più belli proposti sul palco del teatro Ariston. Lavoro di contouring e stratificazione di ombretti satinati sugli occhi, tutto nei toni metallici come il rame. Occhi da cerbiatta resi iconici da ciglia finte e sopracciglia arcuate, aperte, ben definite e spazzolate ad arte per ingrandire lo sguardo. Infine, labbra nude ed eyeliner allungato e sfumato. Questi i dettagli del trucco di Elodie, che ha affiancato Amadeus in seconda serata e ha stregato tutti.

