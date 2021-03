Sanremo, tutti i motivi del calo degli ascolti. Così Amadeus e Fiorello rischiano (Di giovedì 4 marzo 2021) L’impressione è che Amadeus e Fiorello non condurranno il prossimo anno la terza edizione del Festival di Sanremo. La riflessione nasce dai numeri, che sono stavolta decisamente impietosi: ieri la seconda puntata dell’evento in onda su Rai1 ha fatto registrare un crollo dell’11,2% di share rispetto alla seconda puntata dello scorso anno, usata come riferimento comparativo diretto. Queste le cifre: l’ascolto medio delle due parti della seconda serata 2021 è stato di 7.585.000 spettatori, con il 42,1 di share. Lo scorso anno le teste furono 9.693.000 con il 53,3%. Una batosta. Per la seconda serata festivaliera in valori assoluti è il risultato più basso dal Sanremo 2014 (33,95%) che fu condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, e in share il più basso dal Sanremo 2015 di Carlo Conti (41,70%). Dopo ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) L’impressione è chenon condurranno il prossimo anno la terza edizione del Festival di. La riflessione nasce dai numeri, che sono stavolta decisamente impietosi: ieri la seconda puntata dell’evento in onda su Rai1 ha fatto registrare un crollo dell’11,2% di share rispetto alla seconda puntata dello scorso anno, usata come riferimento comparativo diretto. Queste le cifre: l’ascolto medio delle due parti della seconda serata 2021 è stato di 7.585.000 spettatori, con il 42,1 di share. Lo scorso anno le teste furono 9.693.000 con il 53,3%. Una batosta. Per la seconda serata festivaliera in valori assoluti è il risultato più basso dal2014 (33,95%) che fu condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, e in share il più basso dal2015 di Carlo Conti (41,70%). Dopo ...

