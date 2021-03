Sanremo: Rai, 'nessun plagio per i Maneskin' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "La conclusione che ne hanno tratto i nostri consulenti e maestri musicali Rai sta nel fatto che non c'è plagio melodico, non c'è plagio armonico e non c'è plagio strutturale. Quindi la conclusione che ne abbiamo tratto è che la questione viene archiviata senza procedere in alcun senso perché il fatto non sussiste". Così il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo mette fine alla polemica sulle accuse di plagio avanzate nei confronti dei Maneskin, che partecipano alla gara con il brano 'Zitti e buoni'. Secondo le accuse, il pezzo sarebbe stato un plagio di 'F.D.T' degli Anthony Laszlo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "La conclusione che ne hanno tratto i nostri consulenti e maestri musicali Rai sta nel fatto che non c'èmelodico, non c'èarmonico e non c'èstrutturale. Quindi la conclusione che ne abbiamo tratto è che la questione viene archiviata senza procedere in alcun senso perché il fatto non sussiste". Così il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo mette fine alla polemica sulle accuse diavanzate nei confronti dei, che partecipano alla gara con il brano 'Zitti e buoni'. Secondo le accuse, il pezzo sarebbe stato undi 'F.D.T' degli Anthony Laszlo.

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - RaiRadio2 : «Ho scelto le paillettes perché non si sgualciscono mai!» @OriettaBerti nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizi… - g0dblessmgc : RT @SpiritoSfranto: ?????? LADY GAGA SI SINTONIZZA ORA SU RAI 1 DA ROMA E CI RIPENSA E VA A SANREMO GRATIS PER INCONTRARE ELODIE DI PATRIZI ?????? - AglioVestito : RT @Storace: Se la sera stiamo chiusi in casa e gli ascolti per #Sanremo sono un flop, la dirigenza #Rai dovrebbe porsi un problema -