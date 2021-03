Sanremo, presentata la “colomba giuglianese” alla mela annurca (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo. La presenza della città di Giugliano non è mancata nel luogo del festival della canzone italiana. In una kermesse di Casa Sanremo dal Vola colomba, con una chiaro richiamo alla canzone di Nilla Pizza che spopolò in un festival degli anni 50?, è stata presentata la colomba alla mela annurca e cannella. A presentare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021). La presenza della città di Giugliano non è mancata nel luogo del festival della canzone italiana. In una kermesse di Casadal Vola, con una chiaro richiamocanzone di Nilla Pizza che spopolò in un festival degli anni 50?, è statalae cannella. A presentare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

trashpleaseee : I boomer indignati 1!1!1 perché un artista (di cui non ricordo il nome,sorry??) si è presentata a Sanremo con le asc… - E4S1ER : comunque la canzone presentata da morgan quest’anno a sanremo è decisamente superiore a tante canzoni in gara #sanremo2021 - DSpettacolo : Noemi si è presentata sul palco del Festival di Sanremo con un aspetto totalmente nuovo: il merito è della dietista… - OndeFunky : RT @inblu2000it: Anche #InBlu2000 oggi #4marzo alle 12.15 trasmetterà 4/3/1943 per ricordare #LucioDalla a 50 anni da questa canzone presen… - aslkpoqw9 : @HoUnNomeCorto Menomale che non l'hanno eliminato dalla gara. Sono felice che l'abbia presentata e lo dico da non f… -