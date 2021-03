Sanremo, lutto per Enzo Campagnoli: morta la madre del direttore (Di giovedì 4 marzo 2021) Dramma a Sanremo, grave lutto per il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli: è morta la madre del maestro napoletano Nella mattinata di ieri, 3 marzo, è venuta a mancare la madre del maestro d’orchestra Enzo Campagnoli, attualmente impegnato al Festival di Sanremo 2021. Il direttore d’orchestra, nonostante il grave lutto, ieri sera è salito sul palco dell’Ariston per portare a termine il suo impegno con la cantante Orietta Berti. Ecco le parole di Campagnoli per la madre: “Mi hai spezzato il cuore in due…ora so che al mio ritorno non ti rivedrò..questa era la grande speranza che avevo nel cuore il giorno in cui sono partito per ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Dramma a, graveper ild’orchestra: èladel maestro napoletano Nella mattinata di ieri, 3 marzo, è venuta a mancare ladel maestro d’orchestra, attualmente impegnato al Festival di2021. Ild’orchestra, nonostante il grave, ieri sera è salito sul palco dell’Ariston per portare a termine il suo impegno con la cantante Orietta Berti. Ecco le parole diper la: “Mi hai spezzato il cuore in due…ora so che al mio ritorno non ti rivedrò..questa era la grande speranza che avevo nel cuore il giorno in cui sono partito per ...

