Sanremo | il monologo emozionante di Antonella Ferrari | attrice malata di sclerosi multipla

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiama, ha 50 anni, è un’ed èdi. E sul Festival diha voluto portare un messaggio di speranza per quanti come lei convivono con una malattia. Il messaggio è tutto racchiuso in queste poche parole, che pronuncia dopo aver terminato il: “La malattia non deve essere protagonista. Io non sono la, io sono”. E termina: “Questo palco è ossigeno puro”. Proprio quel palco, per cui Amadeus decide di spendere qualche parola. Non solo quello a dir la verità, ma anzi. Spende qualche parola per tutto il mondo del teatro e dello spettacolo, che è stato gravemente colpito dalla pandemia. foto ...