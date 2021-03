Sanremo, Ibra bloccato in autostrada: "C'era un incidente. Mi ha portato un milanista in moto" - (Di venerdì 5 marzo 2021) Francesca Galici Fermo per tre ore in colonna a causa di un incidente, Ibrahimovic ha deciso di fermare un motociclista per raggiungere Sanremo La partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al festival di Sanremo è stata in dubbio fino all'ultimo. Il calciatore del Milan, infatti, ieri mattina ha fatto ritorno a Milano per presenziare alla gara della sua squadra, sebbene sia infortunato. Questo pomeriggio si è rimesso in viaggio per fare ritorno a Sanremo ma un imprevisto ha improvvisamente complicato i suoi piani, tanto che al teatro Ariston si è vissuto un piccolo dramma nel momento in cui il calciatore ha tardato il suo arrivo per la kermesse. A rallentare la marcia del milanista è stato un grave incidente che ha ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Francesca Galici Fermo per tre ore in colonna a causa di unhimovic ha deciso di fermare unciclista per raggiungereLa partecipazione di Zlatanhimovic al festival diè stata in dubbio fino all'ultimo. Il calciatore del Milan, infatti, ieri mattina ha fatto ritorno a Milano per presenziare alla gara della sua squadra, sebbene sia infortunato. Questo pomeriggio si è rimesso in viaggio per fare ritorno ama un imprevisto ha improvvisamente complicato i suoi piani, tanto che al teatro Ariston si è vissuto un piccolo dramma nel momento in cui il calciatore ha tardato il suo arrivo per la kermesse. A rallentare la marcia delè stato un graveche ha ...

