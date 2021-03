Sanremo | i Maneskin accusati di plagio Arriva il comunicato ufficiale dell' etichetta

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle ultime ore gli appassionati di musica italiana hanno discusso vivacemente circa le presunte somiglianze tra il brano portato dai2021 e una canzone del 2015. Somiglianze sì o no? La prima si intitola “Zitti e buoni” ed è la chance che il gruppo di rock italiano si sta giocando per vincere l'edizione corrente del Festival. La seconda si intitola “F.D.T.” e l'autore è Anthony Laszlo. Attualmente il videosu YouTube ha circa 80.000 visualizzazioni. Eppure sui social qualcuno aveva accusato il gruppo rock di aver ‘plagiato' la canzone “FDT”. Nel corsoa mattinata di oggi la polemica ha raggiunto anche i ‘piani alti', tanto che la Sony, la casa discografica dei, ha fatto effettuare una perizia per avere la certezza che la band non avesse plagiato nessuno. La ...