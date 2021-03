Sanremo: Coletta, 'Amadeus ancora più bravo dell'anno scorso, rassicurante e sobrio' (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

bdu_tv : RT @MasterAb88: Amadeus e Coletta sempre peggio. L'anno prossimo a Sanremo non rivedremo nessuno dei due, per fortuna. #Sanremo2021 #Asco… - TV7Benevento : Sanremo: Coletta, 'Amadeus ancora più bravo dell'anno scorso, rassicurante e sobrio'... - Agenzia_Ansa : 'Ogni mattina, diversamente dagli altri anni non è il dato contabile che ci aspettiamo, ma l'orgoglio di aver segna… - _DAGOSPIA_ : COLETTA NEL PALLONE - GLI ASCOLTI DI SANREMO CROLLANO? COLPA DEL CALCIO – E AMADEUS... - MarioGuglielmi : calo di ascolti per il Festival di Sanremo. Coletta (Rai Uno): “Noi pensiamo solo all’eroica possibilità di aver fa… -