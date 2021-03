Sanremo, bene ma non benissimo: il Festival di Amadeus non decolla (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutti i numeri sulla seconda serata del Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus. Cifre alte, ma ancora in discesa rispetto agli anni precedenti. Ancora un calo per Amadeus Archiviata anche la seconda serata del 71° Festival di Sanremo 2021. Ma diamo uno sguardo ai numeri ufficiale dell’auditel di mercoledì 3 marzo. La kermesse condotta da Amadeus, rispetto alla serata di martedì 2 marzo, perde telespettatori. Nella prima puntata il Festival ha ottenuto il 46,6% di share, pari a 8.363.000 telespettatori, mentre ieri sera lo share si è fermato a 42,1%, ovvero a 7.586.000 di telespettatori. Dati che diventano significativi se rapportati alle seconde serate degli altri anni. Lo stesso Amadeus, nel 2020, ottenne il ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutti i numeri sulla seconda serata deldi2021, condotto da. Cifre alte, ma ancora in discesa rispetto agli anni precedenti. Ancora un calo perArchiviata anche la seconda serata del 71°di2021. Ma diamo uno sguardo ai numeri ufficiale dell’auditel di mercoledì 3 marzo. La kermesse condotta da, rispetto alla serata di martedì 2 marzo, perde telespettatori. Nella prima puntata ilha ottenuto il 46,6% di share, pari a 8.363.000 telespettatori, mentre ieri sera lo share si è fermato a 42,1%, ovvero a 7.586.000 di telespettatori. Dati che diventano significativi se rapportati alle seconde serate degli altri anni. Lo stesso, nel 2020, ottenne il ...

milly_carlucci : Caro @Fiorello balli davvero bene ?? visto che ti piace @Ballando_Rai , noi ti aspettiamo a braccia aperte! Ps. S… - AntoVitiello : #Ibrahimovic a #Sanremo: “Appena mi ha chiamato Amadeus ho detto subito si. Meglio giocare con me che contro di me.… - Borsapretporter : #ascoltitv Se posso confermare il flop di Sanremo, ieri io ho visto #Daydreamer che è finito molto dopo la mezzanot… - dindondamn : comunque io in casa guardo Sanremo da sola perché non fotte un cazzo a nessuno di loro non so se sia un bene o un male - sangiulia18 : RT @sangiosbrando: io: guardo i videclip delle song di sanremo youtube: mi mette non + e lady nei consigliati io: ah vabbè figo dopo li gua… -