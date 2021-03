Sanremo, Amadeus: «Stasera vedremo un Ibrahimovic diverso» (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus ha parlato del ruolo di Ibrahimovic nella serata di oggi del Festival di Sanremo Intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla terza serata di Sanremo, Amadeus ha parlato delle modalità con cui Ibrahimovic apparirà sul palco Ariston: «Questa sera sul palco vedremo un Ibrahimovic diverso, non la solita veste del duro: si vedrà il suo legame fortissimo con Sinisa Mihajlovic e ci racconteranno la loro amicizia iniziata un po’ così…» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021)ha parlato del ruolo dinella serata di oggi del Festival diIntervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla terza serata diha parlato delle modalità con cuiapparirà sul palco Ariston: «Questa sera sul palcoun, non la solita veste del duro: si vedrà il suo legame fortissimo con Sinisa Mihajlovic e ci racconteranno la loro amicizia iniziata un po’ così…» Leggi su Calcionews24.com

