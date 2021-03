Sanremo, Amadeus spiazza Fiorello: il messaggio di Vasco lo lascia senza parole (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus durante la diretta di questa sera ha spiazzato Fiorello al Festival di Sanremo facendogli ascoltare un messaggio di Vasco Rossi. Sanremo è pronto come sempre ad iniziare con il botto ed anche questa sera, a livello di sorprese, non ha di certo deluso il pubblico del piccolo schermo. Ogni sera, infatti, Amadeus e Fiorello, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 marzo 2021)durante la diretta di questa sera hatoal Festival difacendogli ascoltare undiRossi.è pronto come sempre ad iniziare con il botto ed anche questa sera, a livello di sorprese, non ha di certo deluso il pubblico del piccolo schermo. Ogni sera, infatti,, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

AzzurreFIGC : ?? Stasera Cristiana #Girelli sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ?? L'attaccante della… - fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - Radio1Rai : ??#Sanremo L’appello di #Amadeus dal palco dell’Ariston per chiedere la liberazione di Patrick #Zaki: “Ci auguriamo… - Maicol70 : RT @Casellabooksweb: Amadeus a Bersani: 'Saluto un GRANDE amico!' Bersani: 'L'ultima volta chi ci siamo visti è stato nel 1995 in Corea'.… - infoitcultura : Sanremo 2021, le pagelle ai look della terza serata: la giacca rossonera di Amadeus è uno choc – FOTO… -