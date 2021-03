Sanremo: Amadeus, ‘grandissimo rispetto dei ‘no’ di Celentano e Benigni’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ho grandissimo rispetto dei ‘no’ di Celentano e Benigni”. Così Amadeus in conferenza stampa al festival di Sanremo, commentando le defezioni di alcuni degli artisti chiamati a partecipare a questa edizione della manifestazione. “Nel non venire, mi danno la consapevolezza che quest’anno Sanremo è un non evento. In mente avevamo tante altre cose che purtroppo non abbiamo potuto realizzare. Questa è la verità”, ha aggiunto Amadeus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ho grandissimodeidie Benigni”. Cosìin conferenza stampa al festival di, commentando le defezioni di alcuni degli artisti chiamati a partecipare a questa edizione della manifestazione. “Nel non venire, mi danno la consapevolezza che quest’annoè un non evento. In mente avevamo tante altre cose che purtroppo non abbiamo potuto realizzare. Questa è la verità”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

