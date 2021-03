Sanremo 2021, top&flop della musica della seconda puntata – Cara Gaia, mai mascherare il trash (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito il migliore e il peggior momento musicale della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Momento migliore: Willie Peyote. È uno dei pochissimi in Italia che si pone alla metà esatta tra rap e canzone d’autore, con ottimi risultati. Fino a oggi ha avuto meno di quanto avrebbe meriterebbe: ha gusto, scrittura, misura, realismo e poetica coerente; è naturalmente caustico e fresco. Mai dire mai (la locura) parte dalla frase tratta dalla serie “Boris”: “Questa è l’Italia del futuro: un paese di musichette mentre fuori c’è la morte“. Non risparmia nessuno, nel Paese dell’apparenza canta la consapevolezza di chi denuncia; e lo fa sullo stesso palco dei denunciati. È un crocicchio in cui c’è tutto: la disfatta, ma l’esigenza di vivere nel presente e la forza di voler far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito il migliore e il peggior momentoleserata del Festival di. Momento migliore: Willie Peyote. È uno dei pochissimi in Italia che si pone alla metà esatta tra rap e canzone d’autore, con ottimi risultati. Fino a oggi ha avuto meno di quanto avrebbe meriterebbe: ha gusto, scrittura, misura, realismo e poetica coerente; è naturalmente caustico e fresco. Mai dire mai (la locura) parte dalla frase tratta dalla serie “Boris”: “Questa è l’Italia del futuro: un paese di musichette mentre fuori c’è la morte“. Non risparmia nessuno, nel Paese dell’apparenza canta la consapevolezza di chi denuncia; e lo fa sullo stesso palco dei denunciati. È un crocicchio in cui c’è tutto: la disfatta, ma l’esigenza di vivere nel presente e la forza di voler far ...

