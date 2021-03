Sanremo 2021, terza serata giovedì 4 marzo: il programma delle cover (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo aver ascoltato tutte le canzoni che si contenderanno, nella serata finale di sabato 6 marzo, la vittoria dell'edizione numero 71 del Festival della canzone italiana, gli artisti in gara tornano sul palco dell'Ariston per omaggiare la musica italiana, interpretando alcuni dei principali successi musicali del nostro paese. La classica serata delle cover andrà in scena giovedì 4 marzo, quando Amadeus sarà affiancato alla conduzione dalla giovane modella Vittoria Ceretti, scelta in sostituzione di Naomi Campbell. La top model britannica ha dovuto rinunciare a causa delle nuove norme anti-Covid americane, che prevedono la quarantena per chi rientra dai paesi dell'area Schengen: una restrizione incompatibile con i suoi impegni. I Negramaro nel ricordo ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo aver ascoltato tutte le canzoni che si contenderanno, nellafinale di sabato 6, la vittoria dell'edizione numero 71 del Festival della canzone italiana, gli artisti in gara tornano sul palco dell'Ariston per omaggiare la musica italiana, interpretando alcuni dei principali successi musicali del nostro paese. La classicaandrà in scena, quando Amadeus sarà affiancato alla conduzione dalla giovane modella Vittoria Ceretti, scelta in sostituzione di Naomi Campbell. La top model britannica ha dovuto rinunciare a causanuove norme anti-Covid americane, che prevedono la quarantena per chi rientra dai paesi dell'area Schengen: una restrizione incompatibile con i suoi impegni. I Negramaro nel ricordo ...

