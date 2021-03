Sanremo 2021 | terza serata | ecco l’ordine di uscita dei big

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Saranno Noemi e Neffa con il brano ‘Prima di andare via’ ad aprire ladel festival, quella dedicata ai duetti che presentano le cover della grande musica italiana. A seguire, nel: Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci in ‘Penso positivo’; Francesco Renga con Casadilego in ‘Una ragione in più’; Extraliscio feat Davide Toffolo con Peter Pilcher in ‘Medley Rosamunda’; Fasma con Nesli in ‘La fine’; Bugo feat Pinguini Tattici Nucleari in ‘Un’avventura’; Francesca Michielin e Fedez – medley ‘E allora felicità’; Prosegue poi Irama con Cyrano’, i Maneskin con Manuel Agnelli in ‘Amandoti’ e Random con The Kolors in ‘Ragazzo fortunato’. Undicesimo Willie Peyote con Samuele Bersani in ‘Giudizi universali’, Orietta Berti con Le Deva in ‘Io che amo solo te’, Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior in ‘Gli anni’ e ...