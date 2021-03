Sanremo 2021, terza serata dedicata alle cover: la diretta live. L'omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla. Achille Lauro con Emma Marrone e ... (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021, terza serata cover, la diretta di Leggo 20.32 Vittoria Ceretti raggiune Amadeus: 'Sono molto emozionata, non vedo l'ora' 20.28 Amadeus in collegamento con il Tg1: 'In apertura l'omaggio ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021), ladi Leggo 20.32 Vittoria Ceretti raggiune Amadeus: 'Sono molto emozionata, non vedo l'ora' 20.28 Amadeus in collegamento con il Tg1: 'In apertura l'...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - occhio_notizie : Sanremo 2021, la scaletta della terza serata con le cover e i duetti: le canzoni e gli ospiti #sanremo2021 - antonellapaddy : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… -