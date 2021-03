Sanremo 2021, si narra che Orietta Berti non abbia mai stonato: ecco perché (Di giovedì 4 marzo 2021) Ha venduto 15 milioni di dischi, torna a Sanremo dopo 29 anni e già i social sono invasi da foto e meme. È la sua 12esima partecipazione alla kermesse canora e la “nostra” ha confessato all’Ansa di non conoscere la maggior parte dei cantanti in gara: “Potrebbero essere miei nipoti. Amedeo ha portato tutti i generi: c’è un artista per ogni gusto. Io dove mi colloco? Come mi ha detto Iva Zanicchi sarò la portabandiera, rappresento le radici della melodia italiana, come ho sempre fatto e continuerò a fare”. Uno dice, chi diavolo è Amedeo? Ebbene, Orietta preferisce chiamare Amadeus con il suo nome vero e c’è da scommettere che lui non abbia osato ribattere. Quest’anno presenta il brano Quando ti sei innamorato, scritto da Francesco Boccia, Ciro Esposito, Enzo Campagnoli e Marco Rettani. Si dice che Orietta porti sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Ha venduto 15 milioni di dischi, torna adopo 29 anni e già i social sono invasi da foto e meme. È la sua 12esima partecipazione alla kermesse canora e la “nostra” ha confessato all’Ansa di non conoscere la maggior parte dei cantanti in gara: “Potrebbero essere miei nipoti. Amedeo ha portato tutti i generi: c’è un artista per ogni gusto. Io dove mi colloco? Come mi ha detto Iva Zanicchi sarò la portabandiera, rappresento le radici della melodia italiana, come ho sempre fatto e continuerò a fare”. Uno dice, chi diavolo è Amedeo? Ebbene,preferisce chiamare Amadeus con il suo nome vero e c’è da scommettere che lui nonosato ribattere. Quest’anno presenta il brano Quando ti sei innamorato, scritto da Francesco Boccia, Ciro Esposito, Enzo Campagnoli e Marco Rettani. Si dice cheporti sempre ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - ilvolobrasilfc1 : RT @TheWay_Mag: Il Volo e Morricone: emozione made in Italy a Sanremo 2021 - GPasqui : #Sanremo2021, la diretta della terza serata: Fiorello a Zingaretti: “O ti candidi a sindaco di Roma o fai l’opinion… -