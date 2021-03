Sanremo 2021 seconda serata: le pagelle dei look, quale sarà il migliore? (Di giovedì 4 marzo 2021) Si è conclusa anche la seconda serata Sanremo 2021. All’insegna solo della musica e dei colori con super look, alcuni top, altri flop. Ma quale avrà fatto breccia nei nostri cuori? Non ci resta che scoprirlo, dando ulteriori voti e menzionando solo gli abiti che più ci hanno colpito, nel bene o nel male. Si ricorda che non c’è una verità assoluta. Sanremo 2021 seconda serata: Amadeus Per questa seconda serata, il damascato torna preponderante. Infatti, in apertura verte sull’argento metallizzato, quasi un grigio – azzurro e, verso la fine della seconda serata Sanremo 2021, si orienta verso un damascato dorato. Ma, non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 marzo 2021) Si è conclusa anche la. All’insegna solo della musica e dei colori con super, alcuni top, altri flop. Maavrà fatto breccia nei nostri cuori? Non ci resta che scoprirlo, dando ulteriori voti e menzionando solo gli abiti che più ci hanno colpito, nel bene o nel male. Si ricorda che non c’è una verità assoluta.: Amadeus Per questa, il damascato torna preponderante. Infatti, in apertura verte sull’argento metallizzato, quasi un grigio – azzurro e, verso la fine della, si orienta verso un damascato dorato. Ma, non ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - antonellapaddy : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… - manu_etoile : RT @byoblu: A #Sanremo sta andando in scena non solo il festival della canzone. A pochi chilometri dall’Ariston sono scesi in piazza lavora… -