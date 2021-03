Sanremo 2021, pare che Francesco Renga non abbia mai trovato un capello sul letto: ecco le possibili cause (Di giovedì 4 marzo 2021) Francesco Renga è al suo ottavo Sanremo da solista. “Quando Trovo te” è stata scritta da Francesco Renga insieme a Roberto Casalino e Dario Faini. Il brano racconta del momento in cui quel ricordo felice che ognuno di noi tiene nascosto “al riparo dal casino della quotidianità, all’improvviso riaffiora potente nelle nostre esistenze”. Ma c’è un fatto che molti avranno notato e che riguarda Renga. La cesta di capelli. “Un’apoteosi di bulbo”. Studi nostri narrano che Francesco Renga non abbia mai trovato un capello sul letto: ecco le possibili cause, secondo noi (che durante Sanremo abbiamo voglia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)è al suo ottavoda solista. “Quando Trovo te” è stata scritta dainsieme a Roberto Casalino e Dario Faini. Il brano racconta del momento in cui quel ricordo felice che ognuno di noi tiene nascosto “al riparo dal casino della quotidianità, all’improvviso riaffiora potente nelle nostre esistenze”. Ma c’è un fatto che molti avranno notato e che riguarda. La cesta di capelli. “Un’apoteosi di bulbo”. Studi nostri narrano chenonmaiunsulle, secondo noi (che durantemo voglia di ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - clikservernet : Sanremo 2021, pare che Francesco Renga non abbia mai trovato un capello sul letto: ecco le possibili cause - clikservernet : Sanremo 2021, pare che Francesco Renga non abbia mai trovato un capello sul letto: ecco le possibili cause -