Sanremo 2021, pagelle terza serata: Achille Lauro divino (10), Ceretti chi? (6), Maneskin-Agnelli da urlo (8) (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus litiga con la scaletta. I tecnici del suono con le canzoni. La serata delle cover di Sanremo 2021 è un imprevisto continuo. Ci sentiamo un po' tutti come Fiorello che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus litiga con la scaletta. I tecnici del suono con le canzoni. Ladelle cover diè un imprevisto continuo. Ci sentiamo un po' tutti come Fiorello che...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - FrancyBraddock : RT @RadioSubasio: Sanremo 2021: Ermal Meta guida la classifica generale provvisoria - fanpage : #Sanremo2021, la struggente 'Caruso' interpretata da Ermal Meta -