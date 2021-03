Sanremo 2021, pagelle look terza serata: la "nuova" Noemi (8), Fedez-Michielin che paura (4) (Di giovedì 4 marzo 2021) Noemi (8) Ci tiene a mostrare la sua nuova forma. E fa bene. Si presenta con un top nero incrociato sulle spalle che lascia la pancia scoperta. Alzi la mano chi dopo i sacrifici di una dieta non ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021)(8) Ci tiene a mostrare la suaforma. E fa bene. Si presenta con un top nero incrociato sulle spalle che lascia la pancia scoperta. Alzi la mano chi dopo i sacrifici di una dieta non ha...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - _sheisila13 : Ma perché nel 2021 dobbiamo ancora fare i fiori solo alle donne sul palco di Sanremo? Ma compriamolo un mazzo di fi… - AngelaChiorazz1 : RT @RadioSubasio: Sanremo 2021: Ermal Meta guida la classifica generale provvisoria -