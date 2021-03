Sanremo 2021 | niente televoto e codici per la terza serata del Festival

(Di giovedì 4 marzo 2021) Quali sono idei cantanti in gara nelladeldi? La risposta ve la diamo subito: nessuno. La puntata di stasera, giovedì 4 marzo, vedrà l’esibizione dei Big (campioni) in gara che si cimenteranno con le cover e i duetti (tanti gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston).dunque. A votare le performance sarà l’orchestra. ProgrammaLadel– in onda su Rai 1 – sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure ...

Amadeus e Fiorello alzano il sipario sulla terza serata. Co - conduttrice Vittoria Cerretti, ritornano Zlatan Ibrahimovi e Achille Lauro, quest'ultimo affiancato da Monica Guerritore ed Emma. Tanti ...E' la serata delle cover e dei duetti, a: un'occasione per dare la svolta, nella terza serata , a questa 71esima edizione del Festival in era Covid, che finora è stata avara di soddisfazioni, dal punto di vista degli ascolti . ...Fiorello sfotte, Vasco risponde per le rime. Vasco Rossi posta su Instagram divertito la canzone-parodia "Gli scavi sopra", che ieri Fiorello ha cantato sul palco di Sanremo ...Torneranno sul palco dell'Ariston a 26 anni dalla loro vittoria. I Neri per caso , il gruppo a cappella più famoso d'Italia, ...