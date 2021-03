Sanremo 2021 | l’omaggio a Franco Battiato | «un essere speciale»?

(Di giovedì 4 marzo 2021) «Pranzo tra amici». Una delle ultime testimonianze visive di Franco Battiato risale al novembre 2018, quando il collega Luca Madonia postò sui social una foto che immortalava entrambi durante un pranzo insieme. Così come insieme si erano presentati a Sanremo sette anni prima, con il brano «L’alieno», quinto nella classifica finale: per il maestro siciliano si trattava di un esordio da concorrente, anche se al Festival era già stato da ospite e lo aveva pure vinto nel 1981 in qualità di autore di «Per Elisa».??

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: 'FALLO' PLATEALE (Sanremo 2021) 'Per la seconda serata le poltrone dell’Ariston sono state invase da colorati e divertenti pa… - BorghesanJulian : RT @Raiofficialnews: ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

La seconda serata del Festival diha visto esibirsi altre 4 nuove proposte e 13 cantanti big. Ma è stata senza dubbio Elodie, co - conduttrice della serata del martedì voluta da Amadeus , la protagonista della serata. ...Con 'Donne' l'artista partecipò al suo terzo Festival dima si classificò solo al penultimo posto, ottenendo ampi attacchi da parte della critica. Tuttavia fu destinata a diventare ...Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo, la serata delle cover. I Campioni tornano infatti sul palco dell’Ariston in una serata dedicata alla canzone d’autore della musica italiana. I ...SANREMO - "Questo è il primo servizio che faccio quest'anno, una cosa mai successa. Faccio questo mestiere da 30 anni e non ci era mai capitato di rimanere con tutti i veicoli fermi durante la ...