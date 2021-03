Sanremo 2021 | le pagelle della serata cover

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) C’era musica quella sera nel locale: piano e violino, suonati da due donne con la faccia dura e i capelli corti. La canzone era Over the Waves e io mi misi a guardare lei che ballava. Ah, no. C’è ladel Festival diquesta sera, e ci sono leda fare. Se apri con Lucio Dalla, poi sei fottuto. O quasi. Quanta bellezza ha portato in questo mondo. Grazie. Poi però Giuliano Sangiorgi fa un monologo apprezzabile, che parla di canzoni. E canta Meraviglioso. Non promuove i Negramaro. E va bene così, bravo. A proposito, che canzone. Noemi con Neffa. Prima di andare via. È una di quei brani che ti fanno capire tante cose, per esempio che Neffa è uno che ne sa. E ne ha sempre saputo, da I Messaggeridopa, in poi. Bene insieme: questo pezzo non è stato ...