Sanremo 2021, le pagelle della serata cover (live): Battisti perdonali, Fasma il microfono che non funziona forse è “un segno” (Di giovedì 4 marzo 2021) C’era musica quella sera nel locale: piano e violino, suonati da due donne con la faccia dura e i capelli corti. La canzone era Over the Waves e io mi misi a guardare lei che ballava. Ah, no. C’è la serata cover del Festival di Sanremo 2021 questa sera, e ci sono le pagelle da fare. Sia detto, non si votano le canzoni ma la loro esecuzione. Arrangiamento ed esibizione. Se apri con Lucio Dalla, poi sei fottuto. O quasi. Quanta bellezza ha portato in questo mondo. Grazie. Poi però Giuliano Sangiorgi fa un monologo apprezzabile, che parla di canzoni. E canta Meraviglioso. Non promuove i Negramaro. E va bene così, bravo. A proposito, che canzone. Noemi con Neffa. Prima di andare via. È una di quei brani che ti fanno capire tante cose, per esempio che Neffa è uno che ‘ne sa’. E ne ha sempre saputo, da I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) C’era musica quella sera nel locale: piano e violino, suonati da due donne con la faccia dura e i capelli corti. La canzone era Over the Waves e io mi misi a guardare lei che ballava. Ah, no. C’è ladel Festival diquesta sera, e ci sono leda fare. Sia detto, non si votano le canzoni ma la loro esecuzione. Arrangiamento ed esibizione. Se apri con Lucio Dalla, poi sei fottuto. O quasi. Quanta bellezza ha portato in questo mondo. Grazie. Poi però Giuliano Sangiorgi fa un monologo apprezzabile, che parla di canzoni. E canta Meraviglioso. Non promuove i Negramaro. E va bene così, bravo. A proposito, che canzone. Noemi con Neffa. Prima di andare via. È una di quei brani che ti fanno capire tante cose, per esempio che Neffa è uno che ‘ne sa’. E ne ha sempre saputo, da I ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - clikservernet : Sanremo 2021, le pagelle della serata cover (live): Battisti perdonali, Fasma il microfono che non funziona forse è… - xwinnieit : Spilla Sanremo 2021 #Sanremo2021 -