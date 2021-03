Sanremo 2021, le canzoni. Il meglio e il peggio della seconda serata (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda serata di Sanremo 2021 va decisamente meglio della prima, già a partire dalle Nuove Proposte: un po' Ed Sheeran, un po' Rag'n'Bone Man, Wrongonyou (nome d'arte di Marco Zitelli) ha fatto tanta gavetta all'estero e si sente dall'arrangiamento dal sapore internazionale della sua Lezioni di volo. Davide Shorty è uno dei pochissimi artisti davvero interessanti usciti da X Factor: ha voce, ha soul, sa rappare bene, ha gusto musicale e scrive ottime canzoni, come la delicata Regina, dedicata alla sua ex compagna. Tra i Big fa un figurone l'esperta Orietta Berti, che non si snatura ma fa esattamente Orietta Berti, dimostrando una pulizia vocale notevole e un'intonazione ancora perfetta in una canzone d'amore tipicamente sanremese, che ha quasi ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 marzo 2021) Ladiva decisamenteprima, già a partire dalle Nuove Proposte: un po' Ed Sheeran, un po' Rag'n'Bone Man, Wrongonyou (nome d'arte di Marco Zitelli) ha fatto tanta gavetta all'estero e si sente dall'arrangiamento dal sapore internazionalesua Lezioni di volo. Davide Shorty è uno dei pochissimi artisti davvero interessanti usciti da X Factor: ha voce, ha soul, sa rappare bene, ha gusto musicale e scrive ottime, come la delicata Regina, dedicata alla sua ex compagna. Tra i Big fa un figurone l'esperta Orietta Berti, che non si snatura ma fa esattamente Orietta Berti, dimostrando una pulizia vocale notevole e un'intonazione ancora perfetta in una canzone d'amore tipicamente sanremese, che ha quasi ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - webmodanettv : RT @Corriere: Il monologo di Elodie: Senza acqua calda, non arrivavo a fine mese, ma non ho mai smes... - sehnsvcht : sta settimana è troppo anche x me tenetemi lett 365 giorni di nulla e poi mi si concentra tutto in sette giorni e c… -