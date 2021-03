Sanremo 2021, la terza serata. Fiorello a Zingaretti: “O ti candidi a Roma o vai opinionista dalla D’Urso”. Le cover? Da dimenticare – FOTO e VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021, siamo al giro di boa. Dopo aver ascoltato tutte e 26 le canzoni in gara, stasera è la serata delle cover e dei duetti. Mash-up inediti, versioni moderne di brani storici, duetti particolari: ne ascolteremo (e vedremo) delle belle. Noemi sarà la prima, Aiello l’ultimo. Amadeus e Fiorello, naturalmente, non saranno soli. Ci saranno la modella Vittoria Ceretti, torna Zlatan Ibrahimovic (in un momento assieme a Sinisa Mihajlovic), Emma e Monica Guerritore per il quadro di Achille Lauro. La serata, invece, verrà aperta dai Negramaro: la band dedicherà un tributo a Lucio dalla nel giorno del suo compleanno. Fine prevista? Oltre le 2 di notte. CRONACA ODA PER ORA 00.30 –Una delle cover migliori della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021), siamo al giro di boa. Dopo aver ascoltato tutte e 26 le canzoni in gara, stasera è ladellee dei duetti. Mash-up inediti, versioni moderne di brani storici, duetti particolari: ne ascolteremo (e vedremo) delle belle. Noemi sarà la prima, Aiello l’ultimo. Amadeus e, naturalmente, non saranno soli. Ci saranno la modella Vittoria Ceretti, torna Zlatan Ibrahimovic (in un momento assieme a Sinisa Mihajlovic), Emma e Monica Guerritore per il quadro di Achille Lauro. La, invece, verrà aperta dai Negramaro: la band dedicherà un tributo a Lucionel giorno del suo compleanno. Fine prevista? Oltre le 2 di notte. CRONACA ODA PER ORA 00.30 –Una dellemigliori della ...

