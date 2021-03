Sanremo 2021, la serata dei duetti e le cover: sul palco con Amadeus arriva Vittoria Ceretti (Di giovedì 4 marzo 2021) Grande attesa e altissime aspettative per la terza serata del Festival di Sanremo. Tutti e 26 i Campioni in gara si esibiranno in cover e duetti scelti dal vastissimo repertorio della canzone d’autore italiana. Si apre con un omaggio dei Negramaro dedicato a Lucio Dalla, il maestro del cantautorato bolognese che oggi avrebbe compiuto 78 anni, nonché per celebrare i 50 anni da quando portò al Festival la sua indimenticabile 4 marzo 1943. E poco importa se gli ascolti del Festival, anche durante la seconda serata, sono stati più bassi rispetto agli anni scorsi. Impossibile far finta che il Paese non stia vivendo un momento difficile a causa della pandemia, ma ciò non toglie che la voglia di spensieratezza e di passare qualche ora di leggerezza non manchi. Tra gli ospiti della serata ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Grande attesa e altissime aspettative per la terzadel Festival di. Tutti e 26 i Campioni in gara si esibiranno inscelti dal vastissimo repertorio della canzone d’autore italiana. Si apre con un omaggio dei Negramaro dedicato a Lucio Dalla, il maestro del cantautorato bolognese che oggi avrebbe compiuto 78 anni, nonché per celebrare i 50 anni da quando portò al Festival la sua indimenticabile 4 marzo 1943. E poco importa se gli ascolti del Festival, anche durante la seconda, sono stati più bassi rispetto agli anni scorsi. Impossibile far finta che il Paese non stia vivendo un momento difficile a causa della pandemia, ma ciò non toglie che la voglia di spensieratezza e di passare qualche ora di leggerezza non manchi. Tra gli ospiti della...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - ilvolobrasilfc1 : RT @TheWay_Mag: Il Volo e Morricone: emozione made in Italy a Sanremo 2021 - GPasqui : #Sanremo2021, la diretta della terza serata: Fiorello a Zingaretti: “O ti candidi a sindaco di Roma o fai l’opinion… -