Sanremo 2021, la scaletta della terza serata: le cover dei cantanti in gara ed Achille Lauro con "Penelope"

Sanremo 2021, nella terza serata del Festival dedicata alla canzone italiana, vedremo alternarsi sul palco tutti e 26 Campioni esibirsi in una selezione di brani della tradizione musicale nostrana. La gara sarà aperta dai Negramaro che proporranno un omaggio a Lucio Dalla che oggi avrebbe compiuto 78 anni. Giuliano Sangiorgi e la sua band intoneranno 4 marzo 1943 presentata al Festival esattamente 50 anni fa. Nel quadro di Achille Lauro dopo Solo Noi in versione glam, il tributo a Mina con la lunga treccia rossa e la sua Bam Sam Twist accompagnato da Claudio Santamaria e Francesca Barra, spazio per Emma Marrone e Monica Guerritore.

