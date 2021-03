Sanremo 2021, la malattia che ha colpito Lele Spedicato dei Negramaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Al Festival di Sanremo 2021 saranno ospiti i Negramaro, la famosa band salentina capitanata da Giuliano Sangiorgi e che vede nella formazione Lele Spedicato, colpito nel settembre 2018 da una malattia. Quale?Lunedì 17 settembre 2018 la moglie del musicista, Clio Evans (in attesa del loro primo figlio), lo ha trovato privo di sensi a bordo piscina. Il chitarrista dei Negramaro è stato colpito da un’emorragia cerebrale e trasportato di urgenza presso l’Ospedale Vito Fazzi, a Lecce. Al suo arrivo in ospedale il chitarrista era in coma e, a seguito di una Tac, gli è stata diagnosticata una emorragia cerebrale profonda. I medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente per eseguire un drenaggio. Dopo mesi di preoccupazioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Al Festival disaranno ospiti i, la famosa band salentina capitanata da Giuliano Sangiorgi e che vede nella formazionenel settembre 2018 da una. Quale?Lunedì 17 settembre 2018 la moglie del musicista, Clio Evans (in attesa del loro primo figlio), lo ha trovato privo di sensi a bordo piscina. Il chitarrista deiè statoda un’emorragia cerebrale e trasportato di urgenza presso l’Ospedale Vito Fazzi, a Lecce. Al suo arrivo in ospedale il chitarrista era in coma e, a seguito di una Tac, gli è stata diagnosticata una emorragia cerebrale profonda. I medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente per eseguire un drenaggio. Dopo mesi di preoccupazioni ...

