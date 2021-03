Sanremo 2021, la classifica delle Cover dopo la terza serata del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) . Duetti, chi ha vinto Sanremo 2021 classifica – Chi ha vinto la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2021? Qual è la classifica della terza serata? Una puntata come da tradizione speciale quella del giovedì al Festival, dedicata alle Cover. I 26 Big in gara infatti si sono esibiti, da soli o con ospiti, rendendo omaggio alle grandi canzoni d’autore italiane. A votare questa sera sono i maestri dell’orchestra. Ecco la classifica della terza serata di Sanremo 2021 dal 26esimo al primo posto. classifica terza ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) . Duetti, chi ha vinto– Chi ha vinto ladeldi? Qual è ladella? Una puntata come da tradizione speciale quella del giovedì al, dedicata alle. I 26 Big in gara infatti si sono esibiti, da soli o con ospiti, rendendo omaggio alle grandi canzoni d’autore italiane. A votare questa sera sono i maestri dell’orchestra. Ecco ladelladidal 26esimo al primo posto....

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - aylowfs : RT @anmustdmt: ACHILLE LAURO ED EMMA MARRONE ARRIVANO A MEZZANOTTE E MEZZA A SALVARE LA TERZA PUNTATA DI SANREMO 2021 SIPARIO #sanremo2021… - camila_healing : RT @mtvitalia: Un'attitudine che solo lei ha ???I look di #Elodie a #Sanremo2021?? -