Sanremo 2021, il testo integrale del monologo di Monica Guerritore al Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021, il monologo di Monica Guerritore: discorso integrale, testo, quadro Achille Lauro Questa sera, 5 marzo 2021, durante la terza serata del Festival di Sanremo, Monica Guerritore ha fatto un intenso monologo, in apertura del quadro di stasera di Achille Lauro. A centro palco l’attrice ha recitato il suo monologo. Nel quadro di Lauro di stasera ha preso parte anche la cantante Emma. Una puntata come da tradizione speciale quella del giovedì al Festival, dedicata alle Cover. I 26 Big in gara infatti si esibiscono, da soli o con ospiti, rendendo omaggio alle grandi canzoni d’autore italiane. Ecco il testo ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021), ildi: discorso, quadro Achille Lauro Questa sera, 5 marzo, durante la terza serata deldiha fatto un intenso, in apertura del quadro di stasera di Achille Lauro. A centro palco l’attrice ha recitato il suo. Nel quadro di Lauro di stasera ha preso parte anche la cantante Emma. Una puntata come da tradizione speciale quella del giovedì al, dedicata alle Cover. I 26 Big in gara infatti si esibiscono, da soli o con ospiti, rendendo omaggio alle grandi canzoni d’autore italiane. Ecco il...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - rositadamiani : Sanremo 2021 - Ermal Meta canta 'Un milione di cose da dirti' - adeven : Grazie!! #ManuelAgnelli #maneskin #Sanremo2021 -