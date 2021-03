Sanremo 2021 | il ritorno di Donatella Rettore | cuore ribelle ancora «splendida splendente»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 marzo 2021) A riassumere la vita incredibile di Donatella Rettore si rischierebbe di farle un torto perché ci sarà sempre un incontro fortuito e un pettegolezzo di troppo che sfuggirebbe alla nostra memoria. Resta che quest’artista dalla chioma leonina ossigenata, le gambe lunghissime e il corpo filiforme, in forma come lo era quarant’anni fa, quando divenne un’icona del punk italiano e internazionale grazie a successi come Kobra e Lamette, è pronta a tornare al Festival di Sanremo a 27 anni dall’ultima volta, quando si piazzò decima con Di notte specialmente, per proporre una delle sue canzoni più famose: Splendido Spendente. Lo farà insieme alla Rappresentante di Lista, il duo che, così come lei, gioca con l’ambiguità e non ha mai avuto paura di sperimentare e di mettersi in gioco: cosa a cui Rettore non si è mai sottratta, né quando era la vicina di casa di David Bowie a Chelsea, né quanto battibeccò con Donatella Milani durante la seconda edizione di Ora o mai più, sempre con la conduzione di Amadeus.