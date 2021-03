Sanremo 2021: il racconto della terza serata, tra cover e problemi di audio (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel mare ingrossato dalla tempesta, quello che ci risucchia in profondità impedendoci di ossigenare i polmoni e di vedere la luce, c’è solo una cosa in grado di aggrapparci alla vita e di riconnetterci con il mondo, ed è la canzone. Lo dice Giuliano Sangiorgi all’inizio della terza serata del Festival di Sanremo e, alla luce dei (molti) momenti di spettacolo e delle (poche) canzoni ascoltate martedì e mercoledì, non potremmo essere più d’accordo. Allora Sanremo riparte da qui, stoppa per un attimo il presente e sceglie di rifugiarsi nel passato e nella tradizione. Non in quella scopiazzata in maniera pigra e svogliata, ma in quella rimodernizzata che o è un buco nell’acqua o è coraggio e innovazione, dipende sempre dai casi. La marcia si ingrana da subito: tributato Lucio Dalla in occasione dell’anniversario della sua nascita attraverso una versione molto intima di 4 marzo 1943 dei Negramaro, si entra subito nel vivo con i Big che coverizzano i successi di ieri, con Fiorello che non rinuncia a una battuta sulle dimissioni di Zingaretti e con Vittoria Ceretti che scende le scale dell’Ariston e, con la voce che le trema dall’emozione, scorta Amadeus nell’annuncio degli artisti che si avvicendano via via sul palco. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel mare ingrossato dalla tempesta, quello che ci risucchia in profondità impedendoci di ossigenare i polmoni e di vedere la luce, c’è solo una cosa in grado di aggrapparci alla vita e di riconnetterci con il mondo, ed è la canzone. Lo dice Giuliano Sangiorgi all’inizio della terza serata del Festival di Sanremo e, alla luce dei (molti) momenti di spettacolo e delle (poche) canzoni ascoltate martedì e mercoledì, non potremmo essere più d’accordo. Allora Sanremo riparte da qui, stoppa per un attimo il presente e sceglie di rifugiarsi nel passato e nella tradizione. Non in quella scopiazzata in maniera pigra e svogliata, ma in quella rimodernizzata che o è un buco nell’acqua o è coraggio e innovazione, dipende sempre dai casi. La marcia si ingrana da subito: tributato Lucio Dalla in occasione dell’anniversario della sua nascita attraverso una versione molto intima di 4 marzo 1943 dei Negramaro, si entra subito nel vivo con i Big che coverizzano i successi di ieri, con Fiorello che non rinuncia a una battuta sulle dimissioni di Zingaretti e con Vittoria Ceretti che scende le scale dell’Ariston e, con la voce che le trema dall’emozione, scorta Amadeus nell’annuncio degli artisti che si avvicendano via via sul palco.

