Sanremo 2021: i migliori look beauty della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Altro giro, altra corsa, questa volta in coppia. La terza serata del Festival di Sanremo 2021, infatti, è dedicata ai duetti. E a inaugurare la gara a colpi di fascino è Noemi, che ripropone la sua combo vincente di chioma apricot e trucco ton sur ton conquistando all’unanimità. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Altro giro, altra corsa, questa volta in coppia. La terza serata del Festival di Sanremo 2021, infatti, è dedicata ai duetti. E a inaugurare la gara a colpi di fascino è Noemi, che ripropone la sua combo vincente di chioma apricot e trucco ton sur ton conquistando all’unanimità.

