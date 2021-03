Sanremo 2021: Gaia e lo stilista dell’abito “dispettoso” (Di venerdì 5 marzo 2021) Incidente o no, è Gaia Gozzi (in arte solo Gaia) a catturare l’attenzione delle fashion addicted!È Salvatore Ferragamo il brand d’alta moda scelto da Gaia per accompagnarla sull’iconico palcoscenico della 71ma edizione del Festival di Sanremo.Per la cantante italo brasiliana, il Direttore Creativo Paul Andrew ha realizzato un guardaroba su misura e studiato ad hoc: capi e accessori dall’appeal freschi e dirompenti, caratterizzati da colori pieni e giochi di sovrapposizioni.L’intera scelta stilistica è ispirata alla Collezione Autunno/Inverno 2021, con i suoi look contemporanei, giovani e audaci, perfettamente coerenti con la personalità della giovane cantante.Un binomio che, fino a questo momento, è risultato essere vincente e super apprezzato da pubblico, fan e, soprattutto, da moltissime fashion ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Incidente o no, èGozzi (in arte solo) a catturare l’attenzione delle fashion addicted!È Salvatore Ferragamo il brand d’alta moda scelto daper accompagnarla sull’iconico palcoscenico della 71ma edizione del Festival di.Per la cantante italo brasiliana, il Direttore Creativo Paul Andrew ha realizzato un guardaroba su misura e studiato ad hoc: capi e accessori dall’appeal freschi e dirompenti, caratterizzati da colori pieni e giochi di sovrapposizioni.L’intera scelta stilistica è ispirata alla Collezione Autunno/Inverno, con i suoi look contemporanei, giovani e audaci, perfettamente coerenti con la personalità della giovane cantante.Un binomio che, fino a questo momento, è risultato essere vincente e super apprezzato da pubblico, fan e, soprattutto, da moltissime fashion ...

