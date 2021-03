Sanremo 2021, ecco come Irama potrebbe cantare nella terza serata delle cover (Di giovedì 4 marzo 2021) come vi abbiamo già abbondantemente anticipato, Irama è rimasto in gara a Sanremo 2021 perché la proposta di Amadeus di farlo rimanere in gara, trasmettendo un video delle prove generali di lunedì scorso, è stata accolta da tutti gli altri 25 cantanti big che stanno partecipando a questo Festival. nella terza serata del Festival che andrà in onda stasera, i cantanti duetteranno con altri artisti nella puntata dedicata alle cover che hanno fatto la storia della musica italiana nel corso degli anni. Irama si esibirà nella terza serata delle cover? ecco cosa ha dichiarato il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 marzo 2021)vi abbiamo già abbondantemente anticipato,è rimasto in gara aperché la proposta di Amadeus di farlo rimanere in gara, trasmettendo un videoprove generali di lunedì scorso, è stata accolta da tutti gli altri 25 cantanti big che stanno partecipando a questo Festival.del Festival che andrà in onda stasera, i cantanti duetteranno con altri artistipuntata dedicata alleche hanno fatto la storia della musica italiana nel corso degli anni.si esibiràcosa ha dichiarato il ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - MilenaLazzaroni : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… - imbucatospecial : #Sanremo2021 la scaletta della terza serata -