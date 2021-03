Sanremo 2021, diretta terza serata. Problemi tecnici nei duetti: Neffa e Noemi fuori tempo, Fasma microfono muto (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021, la diretta della terza serata del Festival dedicata a cover e duetti. Si parte con i Negramaro e il loro tributo a Lucio Dalla. La co-conduttrice della serata è la top model... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 marzo 2021), ladelladel Festival dedicata a cover e. Si parte con i Negramaro e il loro tributo a Lucio Dalla. La co-conduttrice dellaè la top model...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - kelseyfaures : @ysmaeIramirez sanremo ha aspettato il 2021 per farselo andare bene, a me questa cosa non andrà mai più giù . - Marika42342494 : RT @commentoGF: I PINGUINI VINCONO SANREMO 2021 #Sanremo2021 -