Sanremo 2021 | Cristiana Girelli | «Così regalo il sogno alle bambine di diventare calciatrici»

(Di giovedì 4 marzo 2021) «Qualcosa è cambiato», dice Cristiana Girelli, bomber della Juventus e della Nazionale Italiana di calcio dal palco del Teatro Ariston, spiegando che il seguito incredibile che sta accompagnando la squadra nelle ultime stagioni è importante, ma che non basta. «Dal Mondiale qualcosa è cambiato. A tutti quelli che mi chiedono cosa sia successo, rispondo che siamo un gruppo forte e unito che, quando ha deciso di andare in Francia, lo ha fatto non tanto per vincere, ma per mandare un messaggio socio-culturale ben preciso: d’ora in poi ci sono due nazionali da tifare, perché c’è anche quella femminile». https://twitter.com/AzzurreFIGC/status/1367275118574075915