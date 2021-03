Sanremo 2021, cosa è successo nella seconda serata del Festival (Di giovedì 4 marzo 2021) . Riassunto Le sedie del teatro Ariston non sono più desolatamente vuote: è questa una delle prime novità che possiamo scorgere all’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. In platea infatti svettano una serie di palloncini di tutti i colori e le forme, per provare a rendere meno pesante l’assenza del pubblico in questa 71esima edizione. A metà puntata Fiorello si accorge che l’idea non è geniale, soprattutto quando stride con l’omaggio a Morricone e dopo che sui social diventa virale uno di quei palloncini, che in realtà ha la forma di un pene. Lo showman ammette “la caz*ata” ed è bravo a trasformare la gaffe in un divertente sketch. L’altra novità è rappresentata dal fatto che i fiori da consegnare alle donne del Festival non sono più trasportati (nel rispetto del ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) . Riassunto Le sedie del teatro Ariston non sono più desolatamente vuote: è questa una delle prime novità che possiamo scorgere all’inizio delladeldi. In platea infatti svettano una serie di palloncini di tutti i colori e le forme, per provare a rendere meno pesante l’assenza del pubblico in questa 71esima edizione. A metà puntata Fiorello si accorge che l’idea non è geniale, soprattutto quando stride con l’omaggio a Morricone e dopo che sui social diventa virale uno di quei palloncini, che in realtà ha la forma di un pene. Lo showman ammette “la caz*ata” ed è bravo a trasformare la gaffe in un divertente sketch. L’altra novità è rappresentata dal fatto che i fiori da consegnare alle donne delnon sono più trasportati (nel rispetto del ...

